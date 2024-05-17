Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне 2,4%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция не изменилась по сравнению с мартом, когда она составила 2,4% и была минимальной с ноября прошлого года.

Динамика инфляции совпала с предварительной оценкой и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В апреле 2023 года инфляция в еврозоне составляла 7%.

Повышение стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в апреле ускорилось до 2,8% с 2,6% месяцем ранее, промышленной продукции – замедлилось до 0,9% с 1,1%, услуг – до 3,7% с 4%.

Цены на энергоносители опустились на 0,6% (-1,8% в марте).

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в апреле замедлился до минимальных с февраля 2022 года 2,7% с 2,9% месяцем ранее, как и ожидалось.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 0,6% в помесячном выражении после подъема на 0,8% в марте.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за май будут обнародованы 31 мая.