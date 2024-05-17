Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне 2,4%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция не изменилась по сравнению с мартом, когда она составила 2,4% и была минимальной с ноября прошлого года.

Динамика инфляции совпала с предварительной оценкой и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В апреле 2023 года инфляция в еврозоне составляла 7%.

Повышение стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в апреле ускорилось до 2,8% с 2,6% месяцем ранее, промышленной продукции – замедлилось до 0,9% с 1,1%, услуг – до 3,7% с 4%.

Цены на энергоносители опустились на 0,6% (-1,8% в марте).

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в апреле замедлился до минимальных с февраля 2022 года 2,7% с 2,9% месяцем ранее, как и ожидалось.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 0,6% в помесячном выражении после подъема на 0,8% в марте.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за май будут обнародованы 31 мая.

ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подкрепления французской полиции начали прибывать в Новую Каледонию

Подкрепления французской полиции начали прибывать в Новую Каледонию

Состояние пострадавшего при покушении премьера Словакии остается тяжелым

Состояние пострадавшего при покушении премьера Словакии остается тяжелым

Австралия ввела санкции против 6 структур за военное сотрудничество РФ и КНДР

Австралия ввела санкции против 6 структур за военное сотрудничество РФ и КНДР

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Палата представителей приняла законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю

Палата представителей приняла законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю
Военная операция на Украине

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили признаков запуска дронов с Запорожской АЭС

Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершилась

В МВД Словакии заявили, что стрелявший в Фицо действовал в одиночку

В МВД Словакии заявили, что стрелявший в Фицо действовал в одиночку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });