Посольство Белоруссии в Эстонии приостановило работу консульской службы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Посольство Белоруссии в Эстонии сообщило о приостановке работы консульской службы.

Отмечается, что по техническим причинам приостановлена работа консульской службы, в том числе выдача виз, документов, а также совершение иных консульских действий.

Как сообщается на сайте посольства, при возникновении экстренных ситуаций гражданам Белоруссии рекомендуется обращаться в ближайшие дипломатические представительства - посольство республики в Финляндии или Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе (Латвия).