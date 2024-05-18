ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 130 боевиков в восточном Рафахе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Солдаты бронетанковой дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий на востоке города Рафах уничтожили в общей сложности 130 палестинских боевиков, сообщил телеграм-канал ЦАХАЛ.

Согласно сообщению, бронетанковая бригада "Иквот ха-Барзель" наращивает активность в этой части города, ее солдаты проводят рейды в застройке, откуда вели огонь бойцы радикального палестинского движения ХАМАС. Удалось найти десятки подземных туннелей, которые обследуют или готовят к уничтожению. Бригада разрушила сотни объектов инфраструктуры противника, включая мастерские по сборке оружия и площадки для пуска ракет.

Другая израильская бригада "Гивати" обнаружила разветвленную сеть туннелей, оружие и боеприпасы, включая значительное количество зенитных орудий.

В субботу на севере и на юге Израиля включались сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛ также сообщили, что наносили авиаудары по позициям движения "Хезболла" на юге Ливана в районе города Киам и муниципалитета Кунин, вели огонь из артиллерии для устранения угрозы с территории муниципалитета Ханин.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль не проводил операций против палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что в Рафахе скопились многочисленные беженцы из других районов сектора Газа.