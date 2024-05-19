Два человека погибли в столкновении лодок в Венгрии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще пятеро числятся пропавшими без вести в результате столкновения двух лодок на Дунае, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что полиция получила сигнал о том, что на берегу Дуная в районе населенного пункте Верече в 50 км от Будапешта был найден раненый мужчина. Позднее неподалеку нашли тела мужчины и женщины.

Впоследствии службы обнаружили поврежденную лодку.

Все еще продолжаются поиски пяти человек - трех мужчин и двух женщин.

По версии полиции, во время инцидента рядом с лодкой находилось круизное судно. Позднее было найдено такое судно со следами повреждений.

В районе Верече ширина Дуная составляет около 460 м, в этом районе река делает резкий, почти 90-градусный поворот на юг.

Пять лет назад в результате столкновения круизного судна и небольшой, также круизной, лодки в Будапеште погибли 27 человек.