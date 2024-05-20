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Китайский ЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3,45%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%.

Обе ставки являются рекордно низкими, что указывает на продолжение усилий Пекина по стимулированию восстановления экономики на фоне проблем в секторе недвижимости, дефляционных рисков и нестабильной динамики внешней торговли.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем также ожидали сохранения обеих ставок в мае на прежнем уровне.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

В прошлую среду НБК влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) и сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на уровне 2,5%.

Китай
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