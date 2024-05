Китай ввел санкции против "дочки" Boeing за поставки военной продукции Тайваню

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство торговли Китая ввело санкции против Boeing Defense, Space and Security – оборонно-космического подразделения американской Boeing Co., а также компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems за поставки военной продукции Тайваню, сообщает Associated Press.

Все структуры помещены в список ненадежных, что влечет за собой запрет на дальнейшие инвестиции в КНР.

Кроме того, их высшему руководству запрещен въезд в страну.

В апреле китайские власти заморозили активы General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, а в 2022 году под санкции попал глава Boeing Defense, Space and Security Тед Колберт.

Каким будет эффект от новых санкций, пока неясно, пишет AP.