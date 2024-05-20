Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Результаты китайского закона о сидячем образе жизни, мокрицы как самые мелкие распространители проглоченных семян, а также скорость разложения органики в почвах РФ по методу чайного пакетика

Фото: Tong Yu/Visual China Group via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Солнце приближается к пику своей активности в текущем цикле, что хорошо заметно по недавней геомагнитной буре на Земле. А вечером 14 мая наша звезда выдала еще и самую мощную за этот цикл вспышку класса X8.7, которая стала самой мощной в текущем цикле активности. Она возникла из-за группы пятен, ответственной также за недавнюю и самую интенсивную в XXI веке геомагнитную бурю. Вечером 10 мая геомагнитная буря достигла на Земле максимального уровня G5, что сопровождалось появлением сияний на низких широтах, она завершилась к 13 мая.

- Физики, возможно, нашли глюбол – частицу, состоящую только из глюонов. Для этого они проанализировали более 10 млрд распадов J/𝜓-мезонов, изучая резонанс X(2370). Ученые подтвердили существование этого резонанса со статистической значимостью более 11,7 стандартных отклонений. Кроме того, физики более точно определили его массу. По мнению специалистов, характеристики резонанса соответствуют теоретическим ожиданиям для глюбола.

- Мокрицы поедают плоды микогетеротрофного растения вертляницевидки Monotropastrum humile и вместе с пометом разносят ее миниаютюрные семена – этот процесс известен как эндозоохория. Это делает их самыми мелкими распространителями проглоченных семян. Ранее считалось, что мокрицы и другие мелкие беспозвоночные из-за скромных размеров не подходят для расселения растений путем эндозоохории. По словам исследователей, мокрица P. scaber, которая достигает 8-11 мм в длину и 5 мм в ширину, является самым мелким известным распространителем проглоченных семян. Так вертляницевидки обеспечивают расселение потомства в разнообразные среды обитания.

- Ученые провели первое большое исследование скорости разложения органического вещества в почвах шести природных зон России по методу чайного пакетика: ройбуш быстрее разлагается в городских почвах из-за высокого pH, а зеленый чай – там, где теплее. Проект, предлагающий простой и эффективный способ массового измерения скорости разложения органического вещества в почве – Teatime4science – появился 14 лет назад. Для этого надо закопать в почву сухие чайные пакетики определенных марок, а через три месяца выкопать их, высушить и взвесить. Разница между исходной и итоговой массами поможет охарактеризовать интенсивность разложения органики.

- Проанализировав геномы древних и современных сапиенсов, ученые выяснили, что общий для всех наших предков поток генов начался около 47 тысяч лет назад и продолжался длительное время – примерно 6,8 тысячи лет.

- Астрономы отыскали семь кандидатов в частично завершенные сферы Дайсона у красных карликов. Такие сооружения вокруг своих звезд могут создавать развитые внеземные цивилизации. Идея сферы Дайсона была предложена в начале 1960-х физиком Фрименом Дайсоном. Идея состояла в том, что высокоразвитые внеземные цивилизации способны создавать гигантские коконы вокруг своих звезд, которые позволяют собирать и использовать излучаемую звездой энергию. Найденные семь кандидатов показывают избыточное излучение в среднем инфракрасном диапазоне, оно плохо объясняется астрофизическими процессами, но подходит под модели сфер Дайсона.

- Китай в 2021 году ввел закон, регулирующий малоподвижный образ жизни. Как выяснили британские и китайские ученые, благодаря ему длительность сидячего поведения в течение суток среди детей снизилась почти на 14%, или в среднем на 46 минут. Также у детей сократилось среднее ежедневное время перед экранами на 6,4%, или в среднем на десять минут. Также участники чаще выполняли нормативные требования по времени выполнения домашних заданий. Введение закона больше отразилось на детях из групп высокого риска – учащихся средних школ и городских школ, – чем на детях в группах низкого риска – учащихся начальных школ и учащихся в сельской местности.

- Британцы в конце XIX века скупили в Египте 180 тысяч кошачьих мумий и использовали их в качестве удобрения. Как европейцы нашли древностям необычное применение и была ли полезна подкормка из останков котов – рассказывается в материале N+1.