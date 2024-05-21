Минфин Литвы предложил повысить налоги для увеличения расходов на оборону

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минфин Литвы представил пакет мер для привлечения дополнительного финансирования на нужды обороны, предложив, в частности, повысить налог на прибыль и продлить срок взимания налога на сверхдоходы банков еще на год, сообщает агентство BNS.

Эти предложения будут внесены в Сейм.

Покидая зону комфорта

Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль с 15% до 16%, а льготную ставку налога на прибыль для малых компаний - с 1% до 6%. Среди других мер: увеличение акциза и НДС на топливо и введение 10% сбора по договорам страхования (за исключением страхования жизни и гражданской ответственности физических лиц), отказ от специальных режимов налогообложения прибыли для секторов страхования и здравоохранения. Основные дополнительные поступления от повышения налога на прибыль Минфин ожидает получить в 2026 году.

Чтобы иметь дополнительные средства на оборону в 2025 году, министерство предлагает продлить срок действия временного "взноса солидарности" (налога на сверхдоходы) для банков.

"Мы ожидаем, что исключительные обстоятельства, сформировавшиеся в финансовом секторе, остаются как минимум еще на 2025 год, поэтому закон (о временном банковском взносе солидарности - BNS) корректируется для того, чтобы обеспечить дополнительные доходы в будущем", - заявила министр финансов Гинтаре Скайсте на пресс-конференции.

Говоря о сборе по договорам страхования, Скайсте отметила, что он применяется в большинстве государств Евросоюза. По поводу сбора еще пройдут консультации с участниками рынка, поэтому его введение будет возможно только с середины 2025 года.

По данным Минфина, если Сейм примет предложения, в 2025 году в госбюджет можно будет собрать дополнительно 297,8 млн евро, в 2026 году - 421,2 млн евро, в 2027 году - 436,5 млн евро.

Часть сборов муниципалитетов от подоходного налога пойдет на гражданскую безопасность.

Министерство также предлагает обеспечить государству возможность брать кредиты для оборонных нужд как у физических, так и у юридических лиц, но стоимость долга не должна быть выше 2% годовых. С этой целью планируется выпуск оборонных облигаций. Этот механизм будет разработан на основе государственных сберегательных облигаций.

Также предлагается направлять ежегодно 25 млн евро из доли подоходного налога, поступающей в муниципалитеты, на нужды гражданской обороны.

"Таким образом, будет развита инфраструктура укрытий, будут выделены средства на превентивные инициативы по обеспечению готовности, а также будут предоставлены необходимые инструменты и материалы для обеспечения подготовки программы гражданской обороны на случай кризиса", - сказала Скайсте.

"Мы все должны выйти из нашей зоны комфорта, чтобы найти решения, чтобы оборона получила необходимое финансирование", - заявила министр.

По ее оценкам, озвученные предложения позволят увеличить финансирование обороны примерно до 3% ВВП.

Предложения должны быть внесены в Сейм до конца весенней сессии

Поддержка с оговорками

Предложенные меры имеют разноплановый характер, поэтому дискуссии об их введении могут затянуться, предупреждают литовские бизнес-ассоциации.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис полагает, что противники будут у предложения о повышении налогов на малый бизнес, о повышении акцизов на алкоголь и табак, а также о новом сборе по договорам страхования.

Романовскис сказал BNS, что весь пакет финансирования обороны может вызвать споры и затянуться, если в него будут включены некоторые предложения из предыдущего пакета мер налоговой реформы.

Он назвал решение не включать в пакет мер повышение НДС "самым большим разочарованием", а предложение ограничить оборонные займы внутренним рынком, по его словам, было "неамбициозным".

Однако Романовскис приветствовал предложение о создании оборонного фонда, который будет гарантировать, что дополнительные налоги, уплачиваемые бизнесом, "будут направляться на оборону, а не на что-либо еще".

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс отметил, что предложение о повышении налога на прибыль предприятий было согласовано, добавив, что правительство держит свое слово и что бизнес его поддерживает.

В свою очередь Литовская ассоциация банков возмущена планами продлить срок действия "взноса солидарности" для банков, который изначально вводился на 2023-2024 годы.

"Это разрушает доверие инвесторов и делает инвестиционную среду в Литве непрогнозируемой. Все же имело место обещание законодателей, лиц, принимающих решения, и это обещание нарушается", - сказала BNS президент ассоциации Эйвиле Чипкуте.

"Каждый год мы обсуждаем одно и то же - временный (сбор - BNS) и обещание, что это не получит продолжения. Это обещание можно давать каждый год до бесконечности", - отметила глава ассоциации.

Она также сказала, что ассоциации неясно, произойдет ли изменение в налогообложении прибыли банков - с 2020 года банки платят увеличенный на треть налог на прибыль - 20% вместо обычных 15% - и этот временный налог был заменен на постоянный в 2021 году.

Минфин предлагает, чтобы "взнос солидарности" на 2025 год, как и на 2024 год рассчитывался на основе чистого процентного дохода за 2019-2022 годы. Ожидается, что это позволит в будущем году собрать около 60 млн евро.

Правящие партии изначально выступали против идеи сохранения "взноса солидарности", но в последнее время перестали исключать такую возможность.

В поисках консенсуса

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что министерство финансов предложило такие способы сбора дополнительных средств на оборону, с которыми в принципе согласны и правящие партии, и оппозиция.

"Это те предложения, которые в ходе обсуждений, проходивших в правительстве, встретили ту или иную симпатию не только у тех политических сил, которые входят в коалицию", - заявила премьер-министр журналистам в Сейме во вторник.

"Сейчас важно хотя бы найти консенсус по тем вопросам, которые могут быть достигнуты сейчас, чтобы Минобороны, армия приступили к частичным заказам и закупкам сейчас", - добавила она.

"По сути, продление налога на банковскую солидарность позволяет нам построить мост между тем, что есть сегодня, и тем, что будет в 2026 году. Другого ожидания нет, потому что база этого налога исчезнет, когда изменится политика Европейского центрального банка, когда процентные ставки начнут снижаться, когда изменится Euribor, когда ножницы, которые очень резко раскрылись в 2022-2023 годах, закроются", - сказала премьер-министр.

Она подчеркнула, что в будущем "амбиции обороны не уменьшатся, а, возможно, возрастут".

"И в наступающем году, и в 2026 году, я бы не исключала, что прояснятся новые потребности, оценить которые мы сейчас, возможно, не сможем. (...) Могут возникнуть другие потребности или приоритеты", - добавила Шимоните.

В Литве наблюдается самый большой реальный рост расходов на оборону по сравнению с 2014 годом среди стран НАТО, причем расходы значительно возросли после начала конфликта на Украине. По данным НАТО, в 2023 году литовское правительство потратило на оборону 2,75% ВВП, и оно намерено увеличить расходы до 3% ВВП с 2025 года. Более высокие расходы на оборону будут временно профинансированы за счет налога (так называемого "взноса солидарности") с банков в 2023-2024 годах, и правительство планирует в этом году принять дополнительные меры по увеличению доходов, чтобы обеспечить постоянное финансирование после 2025 года.

В частности, планируется создать дивизию в литовской армии, принять к 2027 году немецкую бригаду и подготовиться к введению всеобщей воинской повинности.