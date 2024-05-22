Египет тайно изменил условия подписанного Израилем соглашения о прекращении огня в Газе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU -Египет изменил условия подписанного Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа, прежде чем передать его ХАМАС, сообщает телеканал CNN.

"Египетская разведка незаметно изменила условия соглашения о прекращении огня, которое Израиль уже подписал ранее в этом месяце, в конечном итоге сорвав сделку, которая могла бы освободить израильских заложников и палестинских заключенных и проложить путь к временному прекращению боевых действий в Газе", - утверждает телеканал со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, изменения, внесенные египетской разведкой, вызвали волну гнева и взаимных обвинений среди официальных лиц из США, Катара и Израиля и завели переговоры о прекращении огня в тупик.

"Нас всех одурачили", - заявил CNN один из источников.

Как заявили собеседники телеканала, за внесение изменений отвечал старший заместитель главы египетской разведки Ахмед Абдель Халек.

Как сообщил один из источников, в первоначальные рамки, с которыми Израиль молчаливо согласился, были включены дополнительные требования ХАМАС, чтобы заручиться одобрением движения. Но другие посредники, в том числе и израильтяне, не были проинформированы об этом.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 35,6 тыс.