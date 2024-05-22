Британские регуляторы оштрафовали Citigroup на $79 млн за ошибочную продажу бумаг

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) и Управление пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA) оштрафовали Citigroup Inc. в общей сложности на 61,6 млн фунтов ($79 млн) за инцидент, в результате которого финансовая компания по ошибке продала ценные бумаги на $1,4 млрд.

Инцидент случился в 2022 году, когда вместо рядовой сделки по продаже бумаг на $58 млн из-за неверно введенных данных британское подразделение Citi разместило заявку на продажу бумаг на $444 млрд. Система контроля сработала и частично заблокировала сделку, но бумаги на $1,4 млрд все же были выставлены на продажу, что вызвало кратковременный обвал на европейских биржах.

"Мы рады, что нам удалось урегулировать эту проблему, возникшую из-за индивидуальной ошибки и исправленную в течение нескольких минут, - говорится в заявлении Citi. - Мы немедленно приняли меры по улучшению наших систем контроля и намерены продолжать обеспечивать полное соблюдение требований регуляторов".

Citi сотрудничала с регуляторами и получила скидку в размере 30% от штрафа от FCA.