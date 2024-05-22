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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

США и страны Персидского залива обсуждают укрепление оборонного сотрудничества

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Пентагона и их коллеги из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива приступили в среду в Эр-Рияде к переговорам об усилении оборонного сотрудничества в регионе, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

"Мы все знаем, что регион переживает один из самых напряженных периодов за последние годы. Угрозы от Ирана и его ставленников имеют повсеместный характер, что демонстрирует беспрецедентное - с прошлого октября - количество атак, за которыми стоит Иран", - заявил телеканалу в преддверии встречи неназванный представитель Минобороны США.

Он отмечал, что основная задача встречи - укрепление сотрудничества в области ПВО и ПРО. Рабочая группа по этой тематике даст оценку характеру нынешних воздушных угроз в регионе, обсудит многосторонние попытки противодействовать им. В частности, речь должна пойти о расширении систем раннего предупреждения, активизации обмена информацией и о других способах снизить эффективность использования Ираном ракет и беспилотников.

Операция США и союзников против хуситов

Отдельная рабочая группа будет обсуждать морскую безопасность, уделяя особое внимание атакам йеменских мятежников-хуситов. При этом ранее высказывались опасения, что мятежники могут атаковать цели не только в Красном море, Аденском заливе и Индийском океане, но и в Средиземном море, хотя таких нападений пока не было.

По данным "Аль-Арабийи", при ударах по хуситам США потеряли не менее трех БПЛА MQ-9 Reaper - каждый стоимостью $30 млн. Удары США и Великобритании также не смогли остановить атаки мятежников, хотя американцы утверждали, что существенно смогли снизить военный потенциал мятежников. В то же время официальные лица США признавали, что до начала воздушной кампании не имели достаточно разведданных в отношении того, какими возможностями располагает их противник, поэтому также трудно оценить степень ущерба.

Также телеканал напоминает, что годами США пытались усилить координацию между их партнерами на Ближнем Востоке в сфере ПВО и ПРО. В этом контексте собеседник "Аль-Арабийи" назвал "переломным моментом" атаку Ирана на Израиль в апреле.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее газета The Wall Street Journal передавала со ссылкой на неназванных официальных лиц, что контрмеры против иранской атаки на Израиль завершились успехом, в том числе, благодаря стремлению США создать региональный альянс с участием Израиля и арабских стран в сфере противовоздушной обороны.

Иран США хуситы Израиль
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