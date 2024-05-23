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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Lenovo увеличила чистую прибыль в IV финквартале вдвое

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале более чем вдвое, в том числе благодаря повышению спроса на ПК.

Компания активно внедряет возможности искусственного интеллекта и продолжает развивать операции в сегментах выпуска смартфонов, серверного оборудования и IT-услуг.

Как говорится в пресс-релизе Lenovo, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 марта, составила $248 млн по сравнению со $114 млн за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $155 млн.

Квартальная выручка компании выросла на 9% до $13,83 млрд при среднем прогнозе рынка в $13,1 млрд.

Выручка в сегменте Solutions & Services Group (SSG), объединяющем все IT-решения и сервисы Lenovo, увеличилась на 10% до $1,8 млрд. Доход подразделения Infrastructure Solutions Group (ISG), являющегося поставщиком "умных" решений для организаций, повысился на 15% до $2,5 млрд.

Выручка направления "умных" устройств (Intelligent Device Group, IDG) выросла на 7% до $10,46 млрд.

По данным IDC, в январе-марте Lenovo увеличила поставки ПК на 8% до 13,7 млн единиц.

Акции компании теряют в цене 1,1% на торгах в Гонконге в четверг. Рыночная стоимость компании с начала этого года выросла на 3,5%.

Lenovo
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