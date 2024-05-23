В Лондоне британца обвинили в нарушении закона о нацбезопасности из-за связей с РФ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прокуратора Великобритании в четверг предъявила обвинения подданному королевства в нарушении закона о национальной безопасности. Дело, по утверждению британских властей, имеет отношение к России, сообщили в лондонской Службе столичной полиции.

"64-летнему Говарду Майклу Филлипсу из города Харлоу в четверг 23 мая предъявили обвинение в совершении преступления, нарушающего Закон о национальной безопасности. Страной, с которой связаны обвинены, является Россия", - говорится в пресс-релизе полиции.

Ожидается, что обвиняемый позднее в четверг предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

Сообщается, что мужчину задержали 16 мая.