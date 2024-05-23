США намерены объявить о пакете помощи Украине на $275 млн и выделить РСЗО HIMARS

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в $275 млн, куда, в частности, войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"США, как ожидается, заявят в пятницу о выделении дополнительной военной помощи Украине на $275 млн (...) сообщили два американских официальных лица", - информирует агентство.

Кроме HIMARS, в партию должны войти артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Таким образом, отмечает AP, с учетом этого пакета всего с февраля 2022 года США направили Украине военную помощь почти на $51 млрд.