Министр внешней торговли Кубы отправлен в отставку

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Государственный совет Кубы снял с должности министра внешней торговли Рикардо Кабрисаса, сохранив за ним пост вице-премьера, сообщило в четверг кубинское телевидение.

В сообщении не упомянуты причины принятой меры, но отмечается, что теперь министерство возглавит Оскар Перес-Олива Фрага, который до этого занимал пост первого заместителя министра внешней торговли.

Кабрисас возглавлял министерство внешней торговли Кубы с апреля 2023 года. До этого он был министром внешней торговли в течение 20 лет (1980-2000 гг.). В период 2016-2018 гг. он занимал пост министра экономики и планирования.

В течение многих лет Кабрисас также возглавлял делегации на переговорах по внешнему долгу Кубы с ее иностранными кредиторами, как государственными, так и частными.

Между тем, агентство EFE отмечает, что Кабрисас стал шестым министром, лишившимся должности за последнее время. В частности, в феврале произошло резонансное отстранение министра экономики и планирования Алехандро Хиля, в отношении которого открыто расследование по фактам коррупции.

Кроме того, в последние месяцы на Кубе сменилось большое число высокопоставленных политических функционеров, среди которых примерно дюжина губернаторов, вице-губернаторов и первых секретарей Компартии Кубы в ряде провинций. В большинстве случаев причины смен в руководстве не становятся достоянием общественности, однако они происходят на фоне затяжного экономического кризиса в стране.