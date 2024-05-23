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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Вучич поблагодарил всех, кто не поддержал резолюцию ООН по геноциду в Сребренице

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич обратился со словами благодарности ко всем странам, которые не поддержали резолюцию о признании геноцидом событий 1995 года в Сребренице (Босния и Герцеговина).

"Президент поблагодарил Китай и Россию, ОАЭ, Словакию и Грецию, многочисленные африканские страны, которые проголосовали против этой резолюции", - передает сербский телеканал РТС.

"Это был большой сюрприз: из тех, кто присутствовал, 87 не проголосовали за резолюцию (высказались против или воздержались - ИФ)", - сказал Вучич.

РТС напоминает, что еще 20 стран не приняли участия в голосовании.

"На самом деле это означает, что 107 стран мира не голосовали за резолюцию, - отметил сербский лидер. - Но вопрос еще и в том, почему 84 страны поддержали ее". Таким образом он намекнул давление, которое оказывали некоторые страны на другие.

На ГА ООН в четверг состоялось голосование о признании произошедшего в 1995 году в Сребренице геноцидом.

В поддержку резолюции выступили 84 страны, против высказались 19, 68 стран воздержались. Несмотря на то, что количество стран, выступивших против или воздержавшихся, перевесило число проголосовавших "за", резолюция была принята.

Резолюция об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице была предложена Германией, Боснией и Герцеговиной и рядом других стран. Против нее резко высказались власти в Белграде, а также руководство боснийских сербов.

Согласно официальным данным боснийской стороны, в июле 1995 года в Сребренице после того, как этот населенный пункт оставили нидерландские миротворцы, за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман.

Ответственность за это возложили на силы боснийских сербов. Международный суд в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.

Каждый год 11 июля власти Боснии и Герцеговины проводят в Сребренице памятную церемонию.

Александр Вучич Белград Босния и Герцеговина ГА ООН
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