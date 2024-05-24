Четыре человека погибли в результате обрушения ресторана на испанской Мальорке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще 27 получили травмы в четверг вечером в городе Плайя на острове Мальорка (Балеарские острова, Испания) в результате обрушения дома, в котором располагался ресторан, сообщает испанское телевидение.



"Обрушение произошло в 20:30 местного времени (21:30 по Москве), когда в ресторане находилось большое число посетителей и работников", - отметили спасатели.



На месте происшествия работают полицейские, спасатели и более десяти экипажей медслужб.