Уолл-стрит закрылась в минусе

Индекс Dow Jones потерял 1,5%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, несмотря на сильную квартальную отчетность Nvidia.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,53% и составил 39065,26 пункта. В минусе закрылись акции 29 компаний из 30, входящих в расчет индикатора, рыночная стоимость Merck & Co. не изменилась. Лидерами снижения стали бумаги Boeing Co. и Intel Corp., подешевевшие на 7,6% и 4,3% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,74% - до 5267,84 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,39% и составил 16736,03 пункта.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе опустилось на 8 тыс. и составило 215 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 220 тыс. За две недели падение стало рекордным с сентября.

"Пока инвесторы по-прежнему оценивают плохие данные как хорошую новость, поскольку это повышает вероятность снижения ставки Федрезервом", - отметил Том Эссейе из The Sevens Report.

"Члены руководства ФРС сигнализируют, что хотят дождаться большего прогресса в плане инфляции. К счастью, американская экономика все еще выглядит достаточно устойчивой, чтобы выдержать длительную паузу в ставках, - сказал Дон Риссмиллер из Strategas Securities. - Мы по-прежнему ждем первого снижения ставки в сентябре".

Акции Nvidia Corp. подорожали на 9,3%. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в первом финквартале более чем в семь раз, выручку - в 3,6 раза, причем оба показателя достигли рекордов.

Американская V.F. Corp., владеющая известными брендами одежды North Face, Timberland, Supreme и Vans, увеличила чистый убыток в четвертом финансовом квартале почти в 2 раза, зафиксировав 13%-е снижение выручки. Ее бумаги подешевели на 2,9%.

Рыночная стоимость химической компании DuPont de Nemours Inc. повысилась на 0,5% после того, как она объявила о смене главного исполнительного и главного финансового директоров и разделении на три публичные компании.

Капитализация BJ's Wholesale Club Holdings Inc. выросла на 3,3%. Одна из крупнейших в США сетей магазинов-складов отчиталась о снижении чистой прибыли в первом финквартале до $111 млн, или 83 центов на акцию, с $115,9 млн, или 85 центов на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила 85 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 83 центов.

Цена бумаг Medtronic Plc в Нью-Йорке опустилась на 5,1%. Ирландский производитель медицинского оборудования отчитался о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале 2024 финансового года почти вдвое, однако результат превзошел ожидания.