Goldman Sachs теперь ждет первого снижения ставки ФРС в сентябре

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group изменил свой прогноз для сроков снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне недавних заявлений руководителей Федрезерва.

Goldman теперь ожидает, что ставка будет впервые снижена на 25 базисных пунктов в сентябре, а не в июле, как ожидалось ранее. Рынок также придерживается этого мнения, оценивая вероятность сентябрьского снижения в 54%, а июльского – всего в 12%.

Эксперты банка указали на недавние заявления представителей ФРС о том, что для решения о снижении ставки в июле потребуется не только замедление инфляции, но и сигналы существенного ослабления деловой активности или рынка труда.

По мнению экономистов Goldman, полной уверенности в снижении ставки в сентябре нет.

"Руководство ФРС, как нам кажется, разделяет спокойный взгляд на инфляционный прогноз и будет готово снизить ставку скорее раньше, чем позже. Однако ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) все еще более обеспокоен высокой инфляцией и менее расположен голосовать за снижение ставки".

Следующее заседание ФРС состоится 11-12 июня.