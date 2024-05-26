В Минске заявили, что сохраняют минимальные контакты с Западом в военной сфере

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия сохраняет минимальные контакты с западными партнерами в военной сфере, активно развивает сотрудничество со странами Африки, заявил помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"У нас действительно на сегодня существует минимальный обмен контактами с отдельными представителями западных государств, прежде всего в сфере обеспечения безопасности, особенно в сфере сохранения тех элементов контроля над вооружениями, которые еще пока существуют, но хотя бы в рамках Венского документа", - сказал Ревенко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Он также отметил позитивную динамику сотрудничества со странами Африки. На этой неделе Белоруссию посетила делегация атташе по вопросам обороны ряда арабских стран.

"По результатам на сегодня мы имеем очень позитивное развитие отношений с Зимбабве. Мы подписали план двустороннего сотрудничества. (...) Очень активно начали развиваться отношения с Египтом. (...) Они заинтересованы в том уровне, который существует в Вооруженных Силах Республики Беларусь, он действительно высокий, мы заинтересованы в развитии отношений, брать что-то интересное и новое в их государствах. Мы видим позитивные сигналы со стороны Алжира, Йемена", - сообщил Ревенко.

Помощник главы Минобороны добавил, что летом в Белоруссию прибудут делегации Зимбабве и Египта.

"В июне мы ожидаем большую делегацию из Зимбабве, из военного колледжа, на котором обучаются должностные лица самого высокого уровня. Они приедут к нам изучать наши подходы к построению обороны, они посмотрят, как мы готовимся, какая у нас боевая подготовка. В то же время они заинтересованы посмотреть работу парламентариев, как у нас организована система государственного управления. У нас такая же делегация будет и из Египта", - сказал Ревенко.