В Бангладеш эвакуировали сотни тысяч человек из-за циклона

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Около 800 тыс. человек эвакуированы из нескольких районов Бангладеш в связи с приближением циклона, который обрушится на нее и соседнюю Индию в ночь на понедельник, сообщает в воскресенье Associated Press.

В Метеорологическом департаменте Индии заявили, что скорость ветра может достичь 120 км/ч с порывами до 135 км/ч. В ночь на понедельник циклон доберется до острова Сагар в индийском штате Западная Бенгалия и бангладешского региона Хепупара.

Власти Бангладеш сообщили, что благодаря помощи волонтеров людей удалось эвакуировать в 4 тыс. укрытий. Также в районах, которые могут пострадать от непогоды, были закрыты все школы.

Аэропорт в бангладешском городе Читтагонг закрылся, а аэропорт в Кокс-Базаре отменил все внутренние рейсы. Также приостановлена погрузка и разгрузка в Читтагонге - крупнейшем порту страны.

В Индии на 21 час будет закрыт международный аэропорт имени Нетаджи Субхас Чандра Боса в Калькутте. В Западной Бенгалии ожидаются умеренные или сильные осадки.