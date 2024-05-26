Более 10 человек погибли в США из-за непогоды

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В нескольких американских штатах как минимум 14 человек погибли из-за сильной бури, сообщает в воскресенье Associated Press.

"Ущерб достаточно серьезный, - заявил шериф округа Кук в Техасе Рэй Саппингтон. В этом округе погибли как минимум семь человек, в том числе два ребенка. Кроме того, в Техасе несколько человек были доставлены в больницы на вертолетах и машинах скорой помощи, их число не сообщается.

Также шторм прошелся по Оклахоме, где погибли два человека, пострадали множество гостей свадьбы на открытом воздухе, уничтожены дома.

Жертвами непогоды стали еще как минимум пять человек в Арканзасе

Более 100 тыс. человек остались без электричества в Миссури, также более 100 тыс. - в Арканзасе. В Техасе отключения электроэнергии коснулись 57 тыс. человек, в Оклахоме - 7,4 тыс.

Ранее на этой неделе торнадо в штате Айова привели к гибели как минимум пяти человек.