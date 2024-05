Nasdaq уверенно вырос в пятницу, обновив рекордный максимум

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум.

В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День памяти).

По итогам всей минувшей недели Dow Jones снизился на 2,3%, S&P 500 увеличился на 0,1%, Nasdaq прибавил 1,4%.

Давление на американский рынок акций на прошлой неделе оказало очередное ослабление ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Рассчитываемые S&P Global индексы менеджеров по закупкам (PMI), значения которых были обнародованы в четверг, показали ускорение темпов роста деловой активности в США в мае. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что ФРС вряд ли перейдет к снижению базовой процентной ставки в ближайшее время. Сигналы стабильного роста американской экономики позволяют Федрезерву не спешить с уменьшением ставки.

Обнародованные в пятницу статданные оказались неоднородными.

Так, заказы на промышленные товары длительного пользования в Штатах в апреле выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали их снижения на 0,8%.

Между тем, майский индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, опустился до минимальных с начала года 69,1 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее. Окончательное значение индекса, при этом, оказалось существенно лучше предварительного. Инфляционные ожидания американцев на ближайший год в мае повысились до 3,3% с 3,2%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

Поддержку индексу Nasdaq на прошлой неделе оказала сильная квартальная отчетность производителя графических процессоров Nvidia Corp. Стоимость акций Nvidia в пятницу выросла на 2,6% после 9%-го скачка в четверг вслед за публикацией отчета.

Бумаги других чип-мейкеров уверено подорожали по итогам торгов 24 апреля. Стоимость акций Intel Corp. поднялась на 2,1%, Micron Technology - на 2,6%, Advanced Micro Devices - на 3,7%, Super Micro Computer Inc. - на 4,3%.

Котировки акций Apple Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp. и Tesla Inc. выросли соответственно на 1,7%, 0,8%, 0,7% и 3,2%.

Среди компаний, бумаги которых заметно подешевели в пятницу, - Salesforce Inc. (-2,3%), Johnson & Johnson (-1,8%), UnitedHealth Group Inc. (-1,7%), а также Adobe Inc. (-1,6%).

Стоимость акций поставщика облачных приложений для управления персоналом и финансами Workday Inc. упала на 15,3%. Результаты компании в первом финансовом квартале оказались лучше ожиданий рынка, однако она понизила прогноз дохода от подписок на весь текущий фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу вырос на 4,33 пункта (0,01%) и составил 39069,59 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 36,88 пункта (0,7%) - до 5304,72 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 184,76 пункта (1,1%) и составил 16920,79 пункта.