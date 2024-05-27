ЕС ввел ограничения на экспорт в РФ оборудования для перехвата переговоров

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Принятое в понедельник Советом ЕС решение о новом режиме ограничительных мер против РФ за "нарушения прав человека" распространяется на поставки в Россию технологий и некоторых видов оборудования, сообщается в коммюнике совета.

"Кроме того, новый санкционный режим вводит торговые ограничения на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также на оборудование, технологии или программное обеспечение, предназначенное в первую очередь для использования в целях информационной безопасности и мониторинга или перехвата сообщений в средствах связи", - говорится в опубликованном в Брюсселе документе.

В нем отмечается, что совет "установил новые юридические рамки для ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в России".

Как ранее сообщалось, в новый санкционный список включены Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и 19 физлиц, в частности, российские судьи, прокуроры и следователи.