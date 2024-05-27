Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

ЕС ввел ограничения на экспорт в РФ оборудования для перехвата переговоров

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Принятое в понедельник Советом ЕС решение о новом режиме ограничительных мер против РФ за "нарушения прав человека" распространяется на поставки в Россию технологий и некоторых видов оборудования, сообщается в коммюнике совета.

"Кроме того, новый санкционный режим вводит торговые ограничения на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также на оборудование, технологии или программное обеспечение, предназначенное в первую очередь для использования в целях информационной безопасности и мониторинга или перехвата сообщений в средствах связи", - говорится в опубликованном в Брюсселе документе.

В нем отмечается, что совет "установил новые юридические рамки для ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в России".

Как ранее сообщалось, в новый санкционный список включены Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и 19 физлиц, в частности, российские судьи, прокуроры и следователи.

ЕС Совет ЕС ФСИН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Brent подорожала до $82,6 за баррель

В Абхазии не видят никаких перспектив для возвращения в состав Грузии

В Абхазии не видят никаких перспектив для возвращения в состав Грузии

После пандемии COVID-19 выросло число заболевших рассеянным склерозом

В Ереване задержаны 197 участников акции протеста против политики Пашиняна

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 мая

Блинкен предупредил Грузию, что ближайшие месяцы станут решающими в вопросе членства в ЕС

Блинкен предупредил Грузию, что ближайшие месяцы станут решающими в вопросе членства в ЕС

В Бангладеш эвакуировали сотни тысяч человек из-за циклона

В Бангладеш эвакуировали сотни тысяч человек из-за циклона
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });