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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

В Германии отставного военного приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суд Дюссельдорфа приговорил к трем с половиной годам тюрьмы бывшего военнослужащего бундесвера за передачу России внутренней информации ведомства, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление суда.

Осужденный признал свою вину и сотрудничал со следствием, отмечается в сообщении.

Его задержали в 2023 году в городе Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) по подозрению в сборе разведданных для России.

По данным следствия, задержанный Томас Х. - бывший военный офицер, работавший в управлении по снабжению бундесвера, информационным технологиям и техническому обслуживанию.

Во время расследования свои поступки он объяснил страхом эскалации конфликта на Украине и ядерных ударов. Он также сообщил суду, что на момент совершения этих действий страдал от переутомления на работе и от побочных эффектов после вакцинации от COVID-19.

Германия
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