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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Бакер Калибаф вновь возглавил парламент Иран

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Депутаты иранского меджлиса (парламента) во вторник переизбрали в должности председателя Бакера Калибафа, сообщает агентство Тасним.

Кандидатуру Калибафа, который занимает этот пост с мая 2020 года, поддержали 198 парламентариев из 287 присутствовавших. Его конкурентами были консервативный политик Моджтаба Зуннур, за которого проголосовали 60 депутатов, и бывший глава МИД Ирана Манучехр Моттаки, который заручился поддержкой пяти депутатов.

В прошлом Калибаф был главой администрации Тегерана, а также командовал Революционной гвардией Ирана.

Накануне состоялось первое заседание нового состава 290-местного парламента.

Парламентские выборы прошли в Иране 1 марта, напоминает агентство.

Тегеран Иран Бакер Калибаф
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