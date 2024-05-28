Россиянам для въезда в Израиль с 1 августа потребуется электронное разрешение

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Израиль запускает систему электронного разрешения на въезд - Electronic Travel Authorization (ETA). В тестовом режиме она заработает с 1 июня, а обязательной станет для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 августа, сообщает пресс-служба Минтуризма страны.

"Изменения направлены на улучшения процесса прохождения пограничного контроля и касаются туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию. ETA - не является визой. Соглашение о безвизовом режиме между Израилем и РФ продолжает действовать", - говорится в сообщении.

Получить разрешение на въезд необходимо до вылета в Израиль. Рассмотрение заявления занимает до 48 часов. Родители могут подать заявление на получение ETA от имени своих детей.

Для подачи заявления достаточно иметь загранпаспорт, срок действия которого истекает не позднее полугода от даты выезда из Израиля, авиабилеты в оба конца, туристическую медстраховку, детали предстоящей поездки.

Стоимость ETA составляет 25 шекелей (примерно 623 рубля), однако оплата не будет взыматься на пилотном этапе проекта.

Как уточнили в Минтуризма Израиля, с распечатанным документом ETA туристы смогут использовать электронные терминалы на границе, минуя личный контроль пограничной службы.

Оформление ETA для россиян предполагает возможность свободного посещения Израиля на протяжении двух лет, но не более чем на 3 месяца за одну поездку. В случае замены загранпаспорта или изменения персональных данных нужно запросить новое разрешение на въезд.

Ранее сообщалось, что тестовый период ETA начнется 1 июня для граждан США и Германии.