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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Пхеньян запустил баллистическую ракету

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - КНДР запустила утром в четверг баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи пока не предоставил подробностей.

В свою очередь, министерство обороны Японии подтвердило запуск.

Как сообщили телеканалу NHK источники в ведомстве, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В понедельник Северная Корея предприняла неудачную попытку запустить военный разведывательный спутник.

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