В Израиле предложили распустить парламент

В партии Нетаньяху выступили против этой идеи

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Израильские парламентарии подали законопроект о роспуске парламента вслед за призывами оппозиции к проведению досрочных выборов в стране, сообщает Times of Israel.

"7 октября стало катастрофой, которая требует от нас вернуться назад и заслужить доверие народа. Выстроить широкое и стабильное правительство единства, которое поведет нас к безопасности перед лицом огромных вызовов в безопасности, экономике и, превыше всего, в израильском обществе", - говорится в заявлении автора законопроекта депутата Пнины Тамано-Шаты из партии Бени Ганца "Национальное единство".

В апреле сам Ганц призывал к проведению досрочных выборов к сентябрю 2024 года.

Партия премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" отвергла это предложение.

"В разгар войны Израилю необходимо единство, а не разногласия. Роспуск правительства национального единства станет наградой для (руководителя группировки ХАМАС) Яхъи Синвара, подчинение международному давлению и роковой удар по усилиям, направленным на освобождение заложников", - говорилось в заявлении Ликуд.

Кроме того, накануне член партии Ганца и член узкого военного кабинета, сформированного после начала военной операции Израиля в секторе Газа, Гади Айзенкот обвинил Нетаньяху в том, что он подвел Израиль в вопросах экономики и безопасности. Айзенкот, генерал-лейтенант запаса и в прошлом также руководивший Генштабом ВС Армии обороны Израиля, добавил, что "очевидно, что это правительство нужно сменить, и как можно скорее". Он предложил провести выборы в промежуток между сентябрем и декабрем 2024 года.

Политический кризис в Израиле начался задолго до операции в секторе Газа. В период с 2019 по 2022 годы досрочные парламентские выборы проходили пять раз. Всякий раз по их итогам политикам с трудом удавалось договориться сформировать коалицию, которая проработала бы долгий срок. Рано или поздно парламент принимал закон о самороспуске.

В итоге в ноябре 2022 года членов Кнессета 25-го созыва привели к присяге. Этот созыв попытался провести в стране масштабную юридическую реформу, что вызвало сильное недовольство оппозиции. Эта реформа была нацелена, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью.

Протесты против реформы в начале 2023 года проходили в Израиле каждую неделю и даже чаще до тех пор, пока премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в конце марта не пообещал провести переговоры с оппозицией. В июле 2023 законодатели вернулись к обсуждению этой реформы, и протесты возобновились.

В итоге члены парламента поддержали поправку, однако спустя некоторое время Верховный суд Израиля ее отменил.

Затем 7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого погибли порядка 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

После начала операции в Израиле сформировали узкий военный кабинет, куда вошли как члены правящей партии, так и от оппозиции.