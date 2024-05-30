S&P Global понизила прогноз масштабов отказа США от угольной генерации на 40%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - США к концу десятилетия выведут из эксплуатации объекты угольной генерации общей мощностью 54 ГВт. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на прогнозы S&P Global Commodity Insights.

Это лишь около 4% совокупной мощности всех таких объектов в стране.

S&P Global Commodity Insights понизила оценку масштабов вывода из эксплуатации на 40% по сравнению с прошлым годом.

Сроки вывода сдвигаются на фоне опасений в отношении надежности электросетевой инфраструктуры и ожиданий значительного роста потребления электроэнергии, отмечает FT.

В числе прочих темпы вывода объектов снижают Alliant Energy, которая на минувшей неделе перенесла срок перевода угольной электростанции в Висконсине на газ с 2025 на 2028 год, и FirstEnergy, которая ранее в этом году отказалась от цели свернуть угольную генерацию к 2030 году, из-за "опасений в отношении достаточности ресурсов".

США хотят одновременно быть лидерами в сфере требующего много ресурсов искусственного интеллекта (ИИ) и достичь целей в области декарбонизации, и эта дилемма все острее стоит перед ними, пишет газета.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), основанный на ИИ чат-бот ChatGPT требует для своей работы примерно в десять раз больше электричества, чем поисковая система Google.

"Не получится заменять работающие на ископаемом топливе станции с такой скоростью, чтобы удовлетворить этот спрос, - говорит глава одного из крупнейших американских производителей угля Alliance Resource Partners Джо Крафт. - Чтобы опережать других в сфере ИИ, нужно сохранять то, что у нас есть".

"Нам нужно больше энергии, а не меньше, - заявил FT губернатор Индианы Эрик Холкомб. - Мы как американцы абсолютно не можем позволить себе проиграть ИИ-войну".