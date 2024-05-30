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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Захарова заявила, что в Москве прекрасно понимают роль НАТО в ударах по территории РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве считают выдуманной дискуссию на Западе о разрешении Киеву наносить удары западным дальнобойным оружением по российской территории, ответственность за них будут нести страны НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это выдуманная дискуссия. В ней просто нельзя участвовать", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что "украинцы не в состоянии самостоятельно использовать Атакамсы, Стормшедоу и Скальпы".

По словам представителя российского МИД, "это возможно только с помощью космической разведки". "Полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО", - добавила она.

"В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать - в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри - никаких "разрешений" или "неразрешений" Украине им для этого давать не надо. Это - дело рук натовцев. И отвечать за это придется им", - заявила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Украина НАТО ATACMS Storm Shadow
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