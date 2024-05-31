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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Суд в Минске приговорил экс-главу Белинвестбанка к 12 годам за взятку

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минский городской суд вынес обвинитнельный приговор по делу экс-руководителя Белинвестбанка Андрея Бриштелева и других топ-менеджеров, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

Бриштелев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение. На основании ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также штраф в размере 2 тысяч базовых величин (80 тысяч белорусских рублей или около $25 тысяч). Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и юридически значимых действий, на срок пять лет.

"Этим же приговором осуждены за злоупотребление служебными полномочиями бывшие исполнительный директор названного банка Романенко А.К. и начальник одного из структурных подразделений банка Пискунов И.А. по ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. При этом Пискунов И.А. также осужден за пособничество в даче взятки по ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 431", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Белинвестбанк действует с 2001 года и является третьим по величине госбанком. Государству и госкомпаниям принадлежат более 99% его акций.

Белинвестбанк Белоруссия Генпрокуратура Андрей Бриштелев Минский городской суд
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