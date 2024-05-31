Российскую туристку парализовало после прыжка с прогулочного катера в Египте

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российская туристка во время отдыха в Египте прыгнула в море с прогулочного катера и сломала позвоночник, страховщик выплатил более $25 тыс. на лечение и репатриацию девушки в РФ, сообщает страховая компания "Согласие".

"Несколько дней назад из Египта в Россию была эвакуирована 36-летняя туристка, которая оказалась полностью парализована после прыжка с прогулочного катера в море. Медицинские расходы в Египте, а также расходы на медицинскую эвакуацию, которые составили более $25 тыс., были покрыты в рамках полиса страхования путешественника", - говорится в сообщении.

Как отметили в страховой компании, несчастный случай произошел во время экскурсии на катере, когда судно остановилось для купания туристов. Девушка нырнула вниз головой на мелководье, ударившись о дно, что привело к перелому шейного отдела позвоночника.

Пострадавшую госпитализировали, ей провели сложную операцию, однако полностью восстановить двигательную активность конечностей не удалось. После стабилизации состояния туристка была транспортирована на родину в сопровождении врачей для продолжения реабилитации по месту жительства.

