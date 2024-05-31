Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Российскую туристку парализовало после прыжка с прогулочного катера в Египте

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российская туристка во время отдыха в Египте прыгнула в море с прогулочного катера и сломала позвоночник, страховщик выплатил более $25 тыс. на лечение и репатриацию девушки в РФ, сообщает страховая компания "Согласие".

"Несколько дней назад из Египта в Россию была эвакуирована 36-летняя туристка, которая оказалась полностью парализована после прыжка с прогулочного катера в море. Медицинские расходы в Египте, а также расходы на медицинскую эвакуацию, которые составили более $25 тыс., были покрыты в рамках полиса страхования путешественника", - говорится в сообщении.

Как отметили в страховой компании, несчастный случай произошел во время экскурсии на катере, когда судно остановилось для купания туристов. Девушка нырнула вниз головой на мелководье, ударившись о дно, что привело к перелому шейного отдела позвоночника.

Пострадавшую госпитализировали, ей провели сложную операцию, однако полностью восстановить двигательную активность конечностей не удалось. После стабилизации состояния туристка была транспортирована на родину в сопровождении врачей для продолжения реабилитации по месту жительства.

Египет Согласие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд оправдал экс-президента Армении Саргсяна по делу о растрате

Российский Первый канал возобновил вещание в Армении

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за сотрудничества с КНДР

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за сотрудничества с КНДР

Макрон хочет создать коалицию по подготовке военных на Украине

Макрон хочет создать коалицию по подготовке военных на Украине

Исландия предоставит Киеву помощь на $30 млн в рамках соглашения по безопасности

Германия разрешила Украине применять оружие Запада для ударов по целям в РФ

Германия разрешила Украине применять оружие Запада для ударов по целям в РФ

Швеция в 2024-26 гг. предоставит Украине военную помощь на сумму 6,5 млрд евро

Песков считает суд над Трампом попыткой устранения политических соперников

Израиль заявил о готовности закрыть генконсульство Испании в Иерусалиме

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });