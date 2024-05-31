В Абхазии планируют поднять ценз оседлости для получения гражданства до 25 лет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии в первом чтении принял поправку в закон "О гражданстве", предполагается увеличение срока непрерывного проживания в республике с 10 до 25 лет для получения гражданства.

Ранее для приобретения гражданства Абхазии достаточно было проживание в республике не менее десяти лет.

Законопроектом устанавливается квота приема в гражданство в упрощенном порядке - не более 30 человек в год для лиц, имеющих особые заслуги перед Абхазией и человечеством, либо обладающих профессией или квалификацией, представляющей интерес для республики.

Также планируется ввести госреестр персонального учета лиц, получивших гражданство республики. Порядок формирования и ведения реестра будет определяться президентом республики.

Закон о гражданстве в Абхазии был принят в 2005 году. В соответствии с ним, гражданами Абхазии являются лица абхазской национальности (абаза) независимо от их места проживания и наличия у них гражданства иностранного государства.

В 2013 году в закон о гражданстве были внесены изменения, в соответствии с которыми гражданин республики, не выходя из гражданства Абхазии, вправе приобрести только гражданство РФ.