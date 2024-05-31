В Абхазии планируют поднять ценз оседлости для получения гражданства до 25 лет
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии в первом чтении принял поправку в закон "О гражданстве", предполагается увеличение срока непрерывного проживания в республике с 10 до 25 лет для получения гражданства.
Ранее для приобретения гражданства Абхазии достаточно было проживание в республике не менее десяти лет.
Законопроектом устанавливается квота приема в гражданство в упрощенном порядке - не более 30 человек в год для лиц, имеющих особые заслуги перед Абхазией и человечеством, либо обладающих профессией или квалификацией, представляющей интерес для республики.
Также планируется ввести госреестр персонального учета лиц, получивших гражданство республики. Порядок формирования и ведения реестра будет определяться президентом республики.
Закон о гражданстве в Абхазии был принят в 2005 году. В соответствии с ним, гражданами Абхазии являются лица абхазской национальности (абаза) независимо от их места проживания и наличия у них гражданства иностранного государства.
В 2013 году в закон о гражданстве были внесены изменения, в соответствии с которыми гражданин республики, не выходя из гражданства Абхазии, вправе приобрести только гражданство РФ.
В новой поправке дополняется перечень оснований для отклонения заявлений о приеме в гражданство и восстановлении в гражданстве Абхазии. Отклоняются заявления, поданные лицами, которые "состояли в вооруженных формированиях (подразделениях), военной полиции, правоохранительных органах и иных структурах Республики Грузия во время оккупации Абхазии войсками Госсовета Грузии в период с 14 августа 1992 г. по 30 сентября 1993 г. или оказывали иное содействие оккупационному режиму Грузии в указанный период, участвовали в военных действиях, специальных военных операциях, направленных против Абхазии, получили запрет на въезд в республику в соответствии с законодательством республики, а также являются членами семьи и близкими родственниками, указанных лиц".