Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США закрылись с разнонаправленными изменениями по итогам торгов в понедельник.

Инвесторы продолжают строить прогнозы для дальнейшей траектории процентных ставок в США.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение ставок в Штатах до установления контроля над инфляцией поставит под угрозу основы процветания страны. "Сейчас наиболее вероятным мне кажется, что мы будем держать [ставки] на текущем уровне более долгий период времени, пока не получим намного больше данных, которые так или иначе убедят нас в том, что базовая инфляция действительно замедляется", - сказал Кашкари.

Тем временем в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM Manufacturing), в мае опустился до 48,7 пункта с 49,2 пункта в апреле.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в секторе.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в мае выросло до 51,3 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные данные. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 50,9 пункта.

Акции Paramount Global подорожали на 7,5% на сообщениях СМИ, что медиахолдинг Skydance Media улучшил предложение о покупке компании.

Цена бумаг Honeywell International выросла на 0,1%. Эта американская многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация улучшила годовой прогноз выручки после закрытия сделки по покупке бизнеса в сфере безопасности у Carrier Global Corp.

Капитализация Nvidia Corp. повысилась на 4,9%. Ранее, на минувших выходных, компания представила чипы нового поколения.

Рыночная стоимость GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, подскочила на 21%. Накануне популярный в интернете розничный инвестор Кит Гилл опубликовал на платформе Reddit скриншот, предположительно указывающий на покупку им 5 млн акций компании общей стоимостью около $106 млн.

Акции JetBlue выросли в цене на 0,7% после того, как авиакомпания улучшила прогноз для выручки на текущий год: теперь она ожидает, что в текущем году этот показатель сократится на 6,5-9,5%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал снижение на 6,5-10,5%.

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Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,3% и составил 38571,03 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,11% - до 5283,4 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,56% и составил 16828,67 пункта.