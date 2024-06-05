Перестрелка между военными и сирийцем произошла близ посольства США в Ливане
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ливанские военные открыли огонь по вооруженному мужчине, который попытался напасть на посольство США рядом с Бейрутом, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на армию страны.
В армии заявили, что стрелок, оказавшийся гражданином Сирии, был ранен и доставлен в больницу.
Местные СМИ сообщают, что перестрелка около здания длилась почти полчаса.
В самом посольстве заявили, что от нападения никто из сотрудников не пострадал, так как ливанские военнослужащие и охрана посольства быстро среагировали на чрезвычайную ситуацию.