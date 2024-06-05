Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

Перестрелка между военными и сирийцем произошла близ посольства США в Ливане

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ливанские военные открыли огонь по вооруженному мужчине, который попытался напасть на посольство США рядом с Бейрутом, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на армию страны.

В армии заявили, что стрелок, оказавшийся гражданином Сирии, был ранен и доставлен в больницу.

Местные СМИ сообщают, что перестрелка около здания длилась почти полчаса.

В самом посольстве заявили, что от нападения никто из сотрудников не пострадал, так как ливанские военнослужащие и охрана посольства быстро среагировали на чрезвычайную ситуацию.

Ливан США Бейрут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent торгуется у $77,51 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

Премьер Индии объявил о победе на парламентских выборах

Партии Моди не удалось обеспечить большинство в парламенте Индии

Партии Моди не удалось обеспечить большинство в парламенте Индии
Обострение палестино-израильского конфликта

Нижняя палата Конгресса США поддержала введение санкций в отношении МУС

Обострение палестино-израильского конфликта

Евросоюз поддержал план Байдена по прекращению огня в секторе Газа

Евросоюз поддержал план Байдена по прекращению огня в секторе Газа

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });