Deere сократит рабочие места в ближайшие два месяца

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель сельскохозяйственных и строительных машин Deere & Co. в ближайшие два месяца сократит рабочие места в соответствии с объявленным в конце мая планом.

Ранее Deere заявила, что готовится к сокращению сотрудников как с почасовой оплатой труда, так и получающих фиксированную заработную плату, чтобы устранить дублирующие функции и уменьшить расходы для достижения стратегических целей компании.

В среду она сообщила, что планируемые увольнения сотрудников с фиксированным окладом произойдут в третьем квартале 2024 финансового года (май-июль).

По данным на конец прошлого фингода, число сотрудников Deere в США и Канаде составляло 33,8 тыс. Компания не приводит данных о том, какое число сотрудников подпадет под сокращение.

В сообщении Deere отмечается, сокращение рабочих мест не скажется на финансовых показателях компании, и ее майские прогнозы остаются неизменными.

Таким образом, Deere по-прежнему рассчитывает получить чистую прибыль в районе $7 млрд в 2024 фингоду.

Акции Deere прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,6%.