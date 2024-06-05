Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Deere сократит рабочие места в ближайшие два месяца

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель сельскохозяйственных и строительных машин Deere & Co. в ближайшие два месяца сократит рабочие места в соответствии с объявленным в конце мая планом.

Ранее Deere заявила, что готовится к сокращению сотрудников как с почасовой оплатой труда, так и получающих фиксированную заработную плату, чтобы устранить дублирующие функции и уменьшить расходы для достижения стратегических целей компании.

В среду она сообщила, что планируемые увольнения сотрудников с фиксированным окладом произойдут в третьем квартале 2024 финансового года (май-июль).

По данным на конец прошлого фингода, число сотрудников Deere в США и Канаде составляло 33,8 тыс. Компания не приводит данных о том, какое число сотрудников подпадет под сокращение.

В сообщении Deere отмечается, сокращение рабочих мест не скажется на финансовых показателях компании, и ее майские прогнозы остаются неизменными.

Таким образом, Deere по-прежнему рассчитывает получить чистую прибыль в районе $7 млрд в 2024 фингоду.

Акции Deere прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,6%.

Deere США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Резервуар с авиатопливом взорвался в Таллине

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Политик из партии "Альтернатива для Германии" получил ножевые ранения

Brent торгуется у $77,51 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

Премьер Индии объявил о победе на парламентских выборах

Партии Моди не удалось обеспечить большинство в парламенте Индии

Партии Моди не удалось обеспечить большинство в парламенте Индии
Обострение палестино-израильского конфликта

Нижняя палата Конгресса США поддержала введение санкций в отношении МУС

Обострение палестино-израильского конфликта

Евросоюз поддержал план Байдена по прекращению огня в секторе Газа

Евросоюз поддержал план Байдена по прекращению огня в секторе Газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });