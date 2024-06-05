Резервуар с авиатопливом взорвался в Таллине

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Резервуар, в котором хранилось авиационное топливо, взорвался в среду в Таллине, пострадал портовый работник, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу Пыхьяского спасательного центра.

Согласно данным пресс-службы, сообщение о сильном взрыве на улице Нылва в Пыхья-Таллинне (район Таллина) поступило в 12:36 по местному времени (совпадает с московским).

Спасатели используют морскую воду и пену для тушения пожара.

Улица закрыта для движения транспорта.

Из-за опасности нового взрыва жителей просят закрыть окна и оставаться дома.