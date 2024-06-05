Банк Канады снизил ключевую ставку до 4,75%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банк Канады в среду понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Решение совпало с ожиданиями рынка.

Банк Канады стал первым центробанком из G7, снизившим процентные ставки. Как ожидается, Европейский центральный банк последует за ним в четверг.

Руководство ЦБ объяснило решение начать смягчение денежно-кредитной политики возросшей уверенностью в том, что инфляция в стране приближается к целевым 2%. Если ситуация с инфляцией не изменится, регулятор готов снижать ставки и дальше.