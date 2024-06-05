Суд аннулировал ужесточенные требования SEC к частным фондам

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд пятого округа США аннулировал новые требования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к раскрытию информации хедж-фондами и фондами прямых инвестиций, пишет The New York Times.

Суд заявил, что SEC перешла границы в своем стремлении обязать управляющие компании предоставлять инвесторам подробные квартальные отчеты о динамике портфелей и расходах, а также ограничить тайные сделки, дающие преференции отдельным инвесторам.

Решение суда означает серьезный удар для главы SEC Гэри Генслера, отмечает FT. Отмененная реформа - одна из самых громких, которые он хотел предпринять. Суд также отклонил доводы регулятора, что реформы, проведенные после кризиса 2008 года, дали ему широкие полномочия в сфере регулирования деятельности закрытых фондов, а не только ориентированных на розничных инвесторов.