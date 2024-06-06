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Президент Финляндии заявил, что его страна не будет отправлять войска на Украину

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Финляндия готова помогать Украине различными способами, но не собирается отправлять туда своих военных, заявил в четверг президент страны Александр Стубб.

"У Финляндии нет планов размещать войска на Украине", - сказал Стубб во время совместной пресс-конференции в Хельсинки с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Финляндии отметил, что власти его страны ведут переговоры с союзниками о том, как еще можно помочь Киеву, однако речи о финском военном присутствии на Украине не идет.

По его словам, "когда мы часть альянса - мы действуем не самостоятельно, а вместе с альянсом", а НАТО не планирует отправку войск на Украину.

Финляндия Украина Александр Стубб НАТО
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