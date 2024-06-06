Байден на церемонии в Нормандии пообещал продолжать помогать Украине

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - США и их союзники продолжат оказывать помощь Украине, заявил американский президент Джо Байден.

"Мы не отойдем в сторону", - сказал он, говоря об украинском кризисе, в ходе речи в Нормандии по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников во Франции.

По словам Байдена, если не оказывать помощь Киеву, "соседи Украины, вся Европа будут в опасности".

В Нормандии в четверг проходят церемонии и мероприятия, посвященные 80-летию высадки на берег союзных войск.

Как сообщает Sky News, первой началась британская церемония в коммуне Верс-сюр-Мер, где находится мемориал в память о британских участниках операции в Нормандии. На мероприятии, которое началось в 10:30 по местному времени (11:30 мск) присутствовали премьер-министр королевства Риши Сунак, король Карл III, королева-консорт Камилла, а также президент Франции Эммануэль Макрон. Главы государств выступают с речами, посвященными событиям 80-летней давности, перед ветеранами и гостями.

Параллельно в 11:00 (12:00) началась канадская церемония в коммуне Курсёль-сюр-Мер, на ней присутствуют премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также принц Уэльский Уильям.

Общая международная церемония начнется позже во второй половине дня на "Омаха-бич", где во время высадки погибли более 2,5 тыс. американских военнослужащих.

После этого лидеры соберутся в городе Кан для переговоров.

Церемонии в Нормандии продолжатся 7 июня.