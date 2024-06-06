Россия через неделю получит оценку "недосокращенных" объемов в рамках ОПЕК+

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия через неделю узнает объем, который ей предстоит компенсировать в рамках ОПЕК+ за превышение установленной квоты на добычу с учетом добровольных сокращений, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Через неделю Россия должна получить оценки независимых источников по поводу объемов, которые должна компенсировать в рамках сделки ОПЕК+", - сказал Новак.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,45 млн б/с.

По данным ОПЕК, в I квартале текущего года Россия в среднем добывала 9,415 млн б/с, при этом в феврале - 9,408 млн б/с, а в марте - 9,446 млн б/с.

В апреле, констатировал ОПЕК, в России добывалось 9,292 млн б/с нефти. Со II квартала Россия обещала сокращать добычу и экспорт в разных вариациях на 471 тысячу б/с: в апреле Россия должна была снизить добычу на 350 тысяч б/с, а экспорт - на 121 тысячу б/с; в мае - на 400 тысяч б/с и 71 тысячу б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тысячу б/с.

То есть, в апреле добыча России должна была находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

Таким образом, по подсчетам "Интерфакса", за первый квартал Россия добывала меньше разрешенного уровня на 105 тысяч б/с в целом, а в апреле на 192 тысячи б/с больше, и компенсация может составить 87 тысяч б/с.