Тунис введет туристический налог с организованных туристов с 1 ноября

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Организованные туристы в Тунисе с 1 ноября начнут оплачивать туристический сбор в размере 1-3,5 евро в сутки в зависимости от категории объекта размещения, сообщает портал TTG Media.

"Цель этого налога - потребовать от иностранных посетителей покрывать свою долю потребления или использования субсидируемых продуктов и услуг в Тунисе", - цитирует издание Национальный туристический офис Туниса.

Как отмечает портал, взимать налог будут с организованных туристов с 12 лет. В двухзвездочной гостинице сбор составит 1,18 евро на человека в сутки, в трехзвездочной - 2,36 евро, в отелях 4-5* - 3,54 евро.

Туристический налог взимается в первые десять дней проживания. Вырученные средства будут направлены на покрытие расходов на продукты и услуги в туриндустрии.

С 1 января 2024 года туристический налог в Тунисе взимается с самостоятельных туристов.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), спрос на поездки в Тунис среди российских туристов заметно просел, это связано, в первую очередь, с нестабильным прямым авиасообщением между странами.

"К сожалению, в этом году налицо заметный спад, Тунис бронируют на 70% меньше по сравнению с прошлогодними показателями", - приводит РСТ слова коммерческого директора туроператора "Интурист" Филиппа Обручева-Миронова.

Он отметил, что запросов на направление традиционно много, однако все упирается в неясность с прямыми рейсами Nouvelair Tunisie из Москвы в Монастир. Их должны были запустить еще в начале апреля, но старт программы несколько раз переносился. В 2023 году рейсы в Монастир выполнялись, но тоже часто переносились.

До пандемии Тунис был одним из самых популярных направлений летнего отдыха россиян. В 2019 году, когда в страну летали чартерные рейсы, в Тунисе отдохнули более 550 тыс. российских туристов, а общее число иностранных путешественников в стране приблизилось к 10 млн. В 2023 году, по данным Погранслужбы ФСБ, турпоток составил 16 тыс. человек, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее.