Нефть Brent подорожала до $79,8 за баррель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть восстанавливаются утром в понедельник после падения по итогам предыдущей недели, инвесторы оценивают ситуацию с добычей и ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 по Москве составляет $79,83 за баррель, что на $0,21 (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,25 (0,3%) до $79,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,19 (0,25%) до $75,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,02 (менее 0,1%) до $75,53 за баррель.

По итогам недели Brent потеряла 1,8%, WTI 1,9%.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае сократилось по итогам третьего месяца подряд, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом майский уровень на 107 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

Итоги очередного заседания Федрезерва станут известны в среду и могут повлиять на привлекательность различных классов активов. Рынок практически уверен, что американский ЦБ оставит процентные ставки неизменными.

Немногим ранее в тот же день Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в мае, которые ФРС может учесть при принятии решения по денежно-кредитной политике.