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Финские военные заявили о нарушении самолетом РФ воздушного пространства страны

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минобороны Финляндии заявило, что российский военный самолет, возможно, нарушил воздушное пространство в восточной части Финского залива близ Ловийсы.

"Предполагаемое нарушение произошло сегодня, в понедельник утром. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, пролетев на глубину 2,5 км от границы", - сообщило финское военное ведомство.

"Мы серьезно относимся к предполагаемому нарушению территории, расследование начато немедленно", - заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен.

Последнее подтвержденное нарушение российскими самолетами воздушного пространства Финляндии произошло в августе 2022 года, когда два российских истребителя нарушили границу в Финском заливе, отмечает Минобороны страны.

Финляндия
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