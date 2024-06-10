Финские военные заявили о нарушении самолетом РФ воздушного пространства страны

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минобороны Финляндии заявило, что российский военный самолет, возможно, нарушил воздушное пространство в восточной части Финского залива близ Ловийсы.

"Предполагаемое нарушение произошло сегодня, в понедельник утром. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, пролетев на глубину 2,5 км от границы", - сообщило финское военное ведомство.

"Мы серьезно относимся к предполагаемому нарушению территории, расследование начато немедленно", - заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен.

Последнее подтвержденное нарушение российскими самолетами воздушного пространства Финляндии произошло в августе 2022 года, когда два российских истребителя нарушили границу в Финском заливе, отмечает Минобороны страны.