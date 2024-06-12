Эстония будет охранять границу с РФ при помощи искусственного интеллекта

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Эстонское предприятие оборонной промышленности Defsecintel Solutions выиграло тендер Департамента полиции и погранохраны (PPA) на расширение возможностей автономного и мобильного мониторинга на границе с Россией.

"Defsecintel производит инновационные мобильные и автономные платформы мониторинга и ситуационной осведомленности с технологией искусственного интеллекта", - сообщил в среду портал ERR со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Такие системы можно быстро развертывать в зависимости от меняющейся обстановки, в том числе в приграничных регионах без постоянной инфраструктуры, отмечает издание.

По словам руководителя бюро пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эве Кальмус, развитие восточной границы Эстонии является приоритетом для PPA.

"Мы стремительно продвигаемся со строительством восточной границы. Охранять границу и впредь будут люди, но нам необходимо как можно более разумно использовать технологии, чтобы пограничники оказывались в нужном месте в нужное время. Наша цель - к концу проекта оборудовать всю восточную границу лучшими доступными технологиями", - сказала Кальмус.

Ранее правительство намеревалось завершить обустройство границы с Россией в 2026 году, но в мае 2023 года было принято решение закончить строительные работы на год раньше, к концу 2025 года. Были выделены необходимые для этого средства.

Всего протяженность границы с Россией составляет 336 км, из которых сухопутная граница пролегает на протяжении 136 километров, остальная часть проходит по Чудскому озеру и реке Нарва.

Эстония и Россия не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.