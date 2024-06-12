Несколько десятков человек погибли при пожаре в жилой многоэтажке в Кувейте

Последствия пожара в жилом доме на юге Кувейта Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Более 50 человек погибли в результате пожара, который возник в среду в многоэтажном здании в городе Мангаф в Кувейте, среди погибших есть граждане Индии, передают межарабские СМИ.

По словам главы МВД Кувейта шейха Фахада аль-Юсуфа ас-Сабаха, ответственность за пожар несут владелец здания, сотрудники коммунальных служб и компания, которая расселила работников в этом здании.

Владелец здания задержан.

Индийские СМИ сообщают, что на место происшествия прибыл посол страны в Кувейте.

В самой Индии открыта горячая линия, на которой родственники могут узнать о судьбе своих близких.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что "глубоко шокирован произошедшим". "Наш посол находится на месте. Мы ждем поступления дальнейшей информации", - сказал он.