Глава МИД Армении назвал ошибочными трактовки слов Пашиняна об ОДКБ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал ошибочными мнения о том, что страна выходит из ОДКБ.

"Премьер-министр Армении заявил, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся. Если кто-то утверждает, что премьер-министр Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то ошибается", - сказал Мирзоян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

Ранее в четверг на том же "правительственном часе" Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ.

"Выйдем. Мы решим, когда", - сказал Пашинян.

"А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", - отметил премьер Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.