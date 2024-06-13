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Польша не намерена передавать ЗРК Patriot Украине

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Варшава не давала согласия на передачу польской батареи ЗРК Patriot Украине, сообщил в четверг заместитель главы оборонного ведомства Польши Цезарий Томчик.

"Польские ракеты Patriot охраняют польское небо, и это не изменится", - приводит польское телевидение его слова.

Томчик таким образом прокомментировал публикацию в американской газете The New York Times, в которой говорилось, что президент США Джо Байден намеревался одобрить передачу Украине одной ЗРК "Патриот".

В настоящее время в Польше дислоцируется одна батарея Patriot, которая защищает логистический узел в Жешуве, через который осуществляются поставки значительной части военного оборудования на Украину, но она принадлежит американским войскам, дислоцированным в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в апреле заявлял, что у Польши нет возможности передать батарею Patriot Украине, поскольку Польша сейчас находится лишь на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы - первые две батареи, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Однако следующие шесть заказанных батарей начнут поступать в Польшу только с 2026 года. Действующая батарея Patriot в Польше принадлежит силам США, в ее задачу, в частности, входит и охрана логистического узла в Жешуве.

Польша Украина
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